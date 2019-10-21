Зарезавшего сестру основателя LinguaLeo отправят на психиатрическое лечение

У мужчины обнаружили расстройство, которое мешает ему понимать общественную опасность своих действий.

Дюртюлинский районный суд вынес решение по делу основателя сервиса LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, зарезавшего сестру в мае 2019 года.

— Согласно заключению экспертов, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — рассказали в местной прокуратуре.

Отмечается, что первые изменения в психическом состоянии мужчины были замечены ещё в 2013 году. В соответствии с решением суда мужчина будет направлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Ранее сообщалось, что основатель Lingualeo убил сестру Эльвиру в родительском доме, нанеся ей восемь ножевых ранений. Содеянное Абдулнасыров не отрицает, однако его мать уверена, что погибшая его спровоцировала.