В уральской деревне детям пришлось ходить в школу за семь километров через лес

Дорога до учебного заведения проходит через лес, и родители боятся отпускать своих чад пешком.

В посёлке Чернавский Курганской области школьный автобус перестал возить детей в учебное заведение, которое находится в семи километрах, сообщает URA.ru

— Вначале объясняли, что автобус не приходит, поскольку, вроде, нет бензина. Потом сказали, что проблема с зимней резиной. И такая катавасия вторую неделю, — жалуются родители.

Ближайшая школа находится в соседнем посёлке, дорога до неё грунтовая и проходит через лес.

— Автобус раньше ходил, можно было за 25 рублей доехать, а теперь нет маршрутки. Старший сын в восьмом классе учится, ходил сначала пешком, но я запретила — опасно, — рассказала местная жительница.

В региональном Департаменте образования и науки проблему подтверждают, но заявили, что деньги на ремонт уже перечислены.

— Проблема возникла из-за того, что счета школы были заблокированы. Сейчас ситуация на контроле, счета разблокированы. Завтра автобус приедет за детьми, — сказали в ведомстве.

Напомним, что опасная дорога до школы стала одной из причин гибели 9-летней девочки в Саратове. Ранее не раз судимый местный житель схватил её и задушил в безлюдном месте посреди гаражей.