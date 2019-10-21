Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома, где погибло семь человек

Дело "ярославского поджигателя" переквалифицировали на "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом".

Кировский районный суд Ярославля арестовал 37-летнего местного жителя Александра Комарова. Мужчину подозревают в том, что он поджёг двухэтажный жилой дом в Ростове Великом в ночь на 19 октября. В результате погибло семь человек, пять из них — дети. Ранее Лайф сообщал, что дело переквалифицировали на статью "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом". Ранее следствие велось по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

— Рассмотрев ходатайство и исследовав представленные материалы, суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря текущего года, — сообщили Лайфу в Следственном комитете.

Данные о мотивах зверского преступления разнятся. Сам подозреваемый на одном из допросов рассказал, что примерно месяц назад у него якобы был конфликт с жителем этого дома из-за детей, которые подрались в школе. Комаров приходил разбираться, но ему самому досталось от оппонента, и он решил мстить. По другой версии, Александр Комаров сжёг двухэтажный дом и убил семь человек из-за 70 рублей.

Так или иначе, 18 октября Комаров, когда ехал пьяный на такси мимо этого дома, спонтанно решил устроить поджог. Он вышел из машины, чтобы якобы справить нужду, а сам поджёг ветошь, бросил в дом, сел в машину и уехал домой.

Ранее Лайф публиковал список погибших. Сгоревшие дети были в возрасте от года до восьми лет.