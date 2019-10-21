Видеоблогер Олег Монгол победил Гнойного в рэп-баттле

В качестве судьи выступала бывшая жена рэпера Гуфа Айза. Она заявила, что после таких исполнителей не страшно выходить на сцену.

Рэперы Гнойный и Fallen MC сошлись в рэп-баттле с видеоблогерами Олегом Монголом и Zip.zipulia. Запись мероприятия была опубликована в "Ютубе" на канале "Кубок МЦ".

В качестве судьи выступала бывшая жена рэпера Гуфа Айза.

— Конечно же, тут всё очевидно. Понятно, кто победитель и чувствует себя в своей тарелке, кто совершенно не боится проиграть, — заявила она после поединка.

После этих слов она присудила победу команде Монгола, заявив, что после такого исполнителя не страшно выходить на сцену.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме обратили внимание на интерес молодёжи к словесным дуэлям и предложили признать рэп-баттл видом спорта.