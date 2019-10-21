В России за полгода стало больше долларовых миллиардеров и миллионеров

Увеличился и средний уровень богатства на душу взрослого россиянина — с 19 997 до 27 381 доллара.

Число долларовых миллиардеров среди россиян увеличилось с 74 до 110 за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщается на сайте исследовательского института Credit Suisse Research Institute.

— Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров, — говорится в отчёте института.

Количество долларовых миллионеров также выросло — со 172 тысяч до 246 тысяч. Аналитики отмечают, что 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния страны. Этот показатель выше, чем в США и Китае. Также, по данным экспертов, увеличился средний уровень богатства на душу взрослого россиянина — с 19 997 долларов до 27 381 доллара.

Кроме того, исследователи сообщили о росте мирового богатства. В общем сумма достигла 360,6 триллиона долларов (2,6%), в среднем на человека — 70 850 долларов (1,3%).

Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен подарил сыновьям статус миллиардеров.