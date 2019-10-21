В "Русгидро" опровергли информацию о неустойчивости Горьковской плотины

В компании пояснили, что на Нижегородской ГЭС работает современная система мониторинга и регулярно проверяется состояние сооружений.

Появившаяся в СМИ информация о неустойчивости Горьковской плотины Нижегородской ГЭС не соответствует действительности, сообщает пресс-служба "Русгидро".

— Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами. Последняя проверка осуществлялась летом 2019 года. Таким образом, сегодня нет каких-либо данных о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины, — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что на ГЭС работает современная информационно-диагностическая система мониторинга, которая обрабатывает всю получаемую с приборов и осмотров информацию.

Что касается сообщений в СМИ, там передавалось заявление директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна о якобы имеющей место неустойчивости Горьковской плотины.

Напомним, в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. 21 октября в крае объявлен траур.