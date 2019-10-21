Airbus A330 совершил экстренную посадку из-за утечки химиката, есть пострадавшие

В результате происшествия пять пассажиров и два члена экипажа были экстренно госпитализированы.

Авиалайнер Airbus A330 компании American Airlines, который выполнял рейс по маршруту Лондон (Великобритания) — Филадельфия (США), экстренно приземлился в аэропорту Дублина (Ирландия). Согласно предварительным данным, причиной тому послужила утечка химического вещества. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По сведениям издания, инцидент произошёл около 13:00 по британскому времени (около 15:00 мск.). Два члена экипажа потеряли сознание, а пассажиры почувствовали резкое ухудшение самочувствия, в частности жжение в глазах и кожный зуд.

Семь человек, включая двух членов экипажа, были экстренно доставлены в больницу, уточняет The Sun. Остальных медики тоже осмотрели.

Согласно предварительной информации, чистящая жидкость, которая использовалась во время стоянки самолёта в Хитроу, была забыта в одном из туалетов авиалайнера. После взлёта вещество пролилось из контейнера на пол, а запах распространился по салону и привёл к таким последствиям.

Ранее сегодня лайнер Air France аварийно приземлился в Токио.