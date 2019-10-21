В Москве проктолог получила условный срок за мучительную смерть пациента

Подсудимая свою вину не признала, хотя в ходе следствия была названа причина смерти пациента.

Таганский районный суд Москвы приговорил к трём годам колонии условно 54-летнего врача-колопроктолога за превышение дозировки препарата, повлёкшее мучительную гибель пациента.

Как уточняется, инцидент произошёл в ходе оказания платной услуги. Во время анестезии врач в несколько раз превысила допустимую дозу лидокаина.

В отношении медика возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

— Ей назначено условное наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре года, — цитирует сообщение пресс-службы прокуратуры агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что подсудимая свою вину не признала, хотя в ходе следствия была названа причина смерти пациента.

Ранее Лайф рассказывал о ещё одном резонансном инциденте с гибелью пациентки частной клиники.