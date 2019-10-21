Житель Ижевска устроил поножовщину в кафе. И всё из-за бывшей

Разъярённый мужчина ранил троих самодельным ножом. Правда, сам же и вызвал скорую помощь.

Любовная драма обернулась кровавой расправой в одном из кафе Ижевска. В минувшие выходные 34-летний уроженец Кизнерского района встретил у барной стойки свою бывшую, и началось.

Парочка выясняла отношения на повышенных тонах, привлекала внимание посетителей. Вскоре за девушку решили вступиться трое молодых людей, которые представились её "спутниками". Этого ревнивец стерпеть не смог.

— В результате в ходе конфликта задержанный нанёс им ножевые ранения самодельным ножом, который имел при себе. После этого сам позвонил в скорую помощь, — сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ.

Двух пострадавших пришлось госпитализировать, третьему помощь оказали на месте. Самого ревнивца задержали, он оказался ранее судим. Против мужчины возбудили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Несмотря на то что он одумался и сам вызвал медиков, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, как в Чите муж из ревности зарезал жену на глазах у двоих детей. А в Татарстане ревнивая жена после ссоры с мужем зарезала сына.