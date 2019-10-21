VIP-коррупционер из команды Порошенко вышел на свободу после внесения залога

Гладковский (Свинарчук) заявил, что продолжит голодовку до момента, пока "всё не выяснится".

Экс-заместитель замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук) вышел под залог в 10,6 миллиона гривен (более 27 миллионов рублей). Об этом сообщает УНИАН.

Напомним, 17 октября Гладковского, настоящая фамилия которого Свинарчук, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро после того, как он пытался покинуть страну. Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением.

После выхода из СИЗО экс-чиновник заявил, что продолжит голодовку, "пока всё не выяснится".

Скандал вокруг и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского начался после сообщений о хищениях в "Укроборонпроме". Команда журналистских расследований Bihus.info сообщала, что люди из близкого окружения Порошенко (в частности Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин) причастны к хищению 250 миллионов гривен (более девяти миллионов долларов). После этого в Верховной раде призвали "расстрелять" бывшего украинского лидера и посадить в тюрьму всех причастных.

Самого Свинарчука-Гладковского под давлением общественности Порошенко снял с должности в марте текущего года. А в августе, уже при новом президенте Зеленском, НАБУ инициировало уголовное производство по факту возможного недекларирования Гладковским 1,3 млн гривен в 2015 году.