В ГД предложили раздать жертвам семейного насилия методички

Депутаты Госдумы предложили создать методическое пособие, в котором будут собраны все номера телефонов, которые могут пригодиться жертвам домашнего насилия. Инициативу зафиксировали в списке рекомендаций по итогам слушаний, посвящённых борьбе с преступлениями в сфере семейно-бытовых отношений.
— Министерству РФ по труду и социальной защите совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством внутренних дел РФ: разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия, — приводит выдержку из документа ТАСС.
Также парламентарии предложили разработать единый порядок взаимодействия разных органов по профилактике преступлений в семейно-бытовой сфере.
Ранее Лайф сообщал, что Совет при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, согласно которому агрессивных россиян могут выгонять из дома за избиение родных.
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