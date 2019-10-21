Пьяный житель Крыма изнасиловал 7-летнюю девочку

Он схватил её, когда она гуляла на улице, и силой утащил в лесополосу неподалёку.

В Крыму нетрезвый мужчина изнасиловал семилетнюю школьницу. Об этом сообщается на официальном сайте управления СК РФ по республике.

Согласно информации следствия, преступление было совершено в Нижнегорском районе. Вечером семилетняя девочка гуляла с младшим братом на улице, когда к ней подошёл пьяный сосед.

39-летний мужчина против воли увёл школьницу в лесополосу, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленника быстро вычислили и арестовали. Ему предъявлены обвинения по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

Сейчас проводятся экспертизы, изъяты доказательства, подтверждающие причастность арестованного к преступлению. Что касается самой девочки, то ей была оказана медицинская помощь. С ней работают психологи.

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