МО РФ назвало глупостью данные о проблеме с пуском "Калибров" на учениях "Гром"

В Минобороны РФ отреагировали на ещё одно сообщение СМИ о втором сбое во время учений "Гром-2019", где говорилось об инциденте с пуском крылатых ракет. В частности, РБК заявлял, что ракеты были запущены "не с первого раза".

— Информация, опубликованная РБК о якобы взлёте "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск", является глупостью от начала до конца, — заявили в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что старт ракет с корабля "Град Свияжск" прошёл в штатном режиме, а корабль "Татарстан" никогда не был оснащён "Калибрами".

— Поэтому в принципе не мог их запускать, — подытожили в ведомстве, выразив сожаление, что в РБК не перепроверили информацию.

Ранее в министерстве опровергали данные о нештатной ситуации с пуском баллистической ракеты с атомной подлодки "Рязань".