В Шереметьево при запуске двигателей повредили "боинг"

В аэропорту Шереметьево повредили самолёт грузового перевозчика AirBridgeCargo Boeing 747-8F. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл при запуске двигателей лайнера с помощью УВЗ (установки воздушного запуска).
Кабели ещё были подключены к самолёту, но водитель тягача начал движение и вырвал их. В результате оказались повреждены элементы стойки шасси и корпус разъёма питания.
А в сентябре в аэропорту произошёл другой инцидент. Две служебные машины столкнулись прямо рядом с самолётом.
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