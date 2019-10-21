В Шереметьево при запуске двигателей повредили "боинг"

Водитель тягача начал движение в момент, когда кабели ещё были подключены к самолёту.

В аэропорту Шереметьево повредили самолёт грузового перевозчика AirBridgeCargo Boeing 747-8F. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл при запуске двигателей лайнера с помощью УВЗ (установки воздушного запуска).

Кабели ещё были подключены к самолёту, но водитель тягача начал движение и вырвал их. В результате оказались повреждены элементы стойки шасси и корпус разъёма питания.

А в сентябре в аэропорту произошёл другой инцидент. Две служебные машины столкнулись прямо рядом с самолётом.