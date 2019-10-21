КамАЗ, потеряв управление, снёс стену детского сада в Ханты-Мансийске — видео

Мамочки с детьми успевают отбежать за считаные секунды до столкновения. Предварительная причина — отказ тормозов.

Инцидент произошёл на территории детского сада "Ёлочка" в Ханты-Мансийске. Многотонный самосвал ехал с горы со стороны пересечения улиц Кирова и Гагарина и, по неизвестным пока причинам, потерял управление.

Грузовик, не снижая скорости, снёс забор и врезался прямо в стену дошкольного учреждения. Удар пришёлся на ту часть здания, где расположен медпункт и изолятор.

Лишь по чистой случайности никто не пострадал: дети в момент происшествия играли на площадке.

Сам водитель отделался лёгким испугом и ссадинами. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что у самосвала отказала тормозная система. Но точную причину аварии смогут установить лишь после проверки.

Ранее Лайф рассказывал, как водитель "Делимобиля" протаранил детский сад, устроив пьяные гонки по Москве. В тот раз тоже обошлось без пострадавших.