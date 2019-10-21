"Бил старика по лицу". Лайф узнал подробности о скандальном приюте в Кузбассе

Бывшая сотрудница дома престарелых рассказала о шокирующих условиях, в которых живут старики.

Бывшая сотрудница частного приюта для престарелых "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области рассказала Лайфу новые подробности об условиях, в которых вынуждены жить старики.

Она прокомментировала фото с инвалидом, который лежит прямо на полу. От холодной плитки его защищает только тонкая тряпка.

— Кто-то пишет, что там пол с подогревом — нет! Врут! Я, когда первый раз увидела, что инвалидов кладут на пол, была в шоке, — рассказала Лайфу Лариса Коголиченко. — Сам директор старика избивал, это было при мне! Старик не давал ставить четвёртую кровать! И он его прям по лицу бил!

Лариса также заявила, что родственники стариков платят 21 тысячу рублей в месяц, но в приют завозят самые дешёвые продукты.

— Мы проводим доследственную проверку, мы проверяем всю их деятельность. Нам важна безопасность людей, — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, накануне в СМИ появилось шокирующее фото из приюта для престарелых, на котором безногий мужчина лежит на полу, а аварийные выходы перекрыты кроватями.