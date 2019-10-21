СМИ: На Украине при крушении вертолёта разбился экс-министр

На протяжении двух лет, до 2018 года, Тарас Кутовой курировал отрасль аграрной политики.

В Полтавской области Украины разбился вертолёт "Робинсон-44", погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГО и ЧС страны.

— 21 октября в 16 часов в ГосЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно, самодельного)... Вертолёт следовал из Киева в Полтавскую область, — говорится в сообщении.

По информации портала "Цензор.нет", погибшим является бывший министр аграрной политики Украины 43-летний Тарас Кутовой, который занимал данный пост с 2016 по 2018 год. Эта версия подтверждается тем, что родители Кутового родом из Полтавской области.

В начале октября возле Львова произошла другая трагедия: рухнул транспортный самолёт Ан-12, погибло пять человек.