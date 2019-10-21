Курды забросали покидающих Сирию военных США камнями и помидорами — видео

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Операция вывода тысячи американских военнослужащих началась 13 октября. В некоторых случаях это похоже на бегство.

Жители города Эль-Камышлы, находящегося на северо-востоке Сирии, забросали колонну покидающих страну американских военнослужащих камнями и помидорами. Об этом сообщает AHNA.

Отмечается, что таким образом люди выразили свой протест против "малодушного решения" США вывести свои войска из-за операции Турции.

Напомним, 13 октября глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи своих военных из-за наступления Турции. Однако уход военных США получился похож на бегство. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов американских военных.

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