Курды забросали покидающих Сирию военных США камнями и помидорами — видео

Жители города Эль-Камышлы, находящегося на северо-востоке Сирии, забросали колонну покидающих страну американских военнослужащих камнями и помидорами. Об этом сообщает AHNA.
Отмечается, что таким образом люди выразили свой протест против "малодушного решения" США вывести свои войска из-за операции Турции.
Напомним, 13 октября глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи своих военных из-за наступления Турции. Однако уход военных США получился похож на бегство. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов американских военных.
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