В посольстве РФ опровергли данные о причастности к "шпионской сети" в Чехии

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Фото © Flickr/ronan crowley

В Посольстве РФ в Праге отвергли данные о причастности к сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы. О раскрытии "шпионской сети" ранее заявил глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка.

Это совершенно не соответствует действительности. Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети, — заявили в российской дипмиссии агентству ТАСС.

Так в дипмиссии отреагировали на слова Коуделки, что на территории Чехии раскрыли шпионскую сеть, которая якобы была организована ФСБ России. Глава Службы безопасности и информации заявлял, что сеть "уничтожена и истреблена".

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