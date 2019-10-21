В посольстве РФ опровергли данные о причастности к "шпионской сети" в Чехии

В Посольстве РФ в Праге отвергли данные о причастности к сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы. О раскрытии "шпионской сети" ранее заявил глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка.

— Это совершенно не соответствует действительности. Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети, — заявили в российской дипмиссии агентству ТАСС.

Так в дипмиссии отреагировали на слова Коуделки, что на территории Чехии раскрыли шпионскую сеть, которая якобы была организована ФСБ России. Глава Службы безопасности и информации заявлял, что сеть "уничтожена и истреблена".