Эксперт ждёт от обновлённого СПЧ системной работы "на упреждение"

Член Общественной палаты Александр Малькевич рассчитывает увидеть результат в виде "осаживания зарвавшихся чиновников" на местах.

Экспертное сообщество позитивно оценивает обновление кадров в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом Лайфу сообщил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он с глубоким уважением отозвался об ушедшем в отставку председателе совета Михаиле Александровиче Федотове, однако при этом признал: совету нужна "свежая кровь".

— Вливаются новые члены в совет, и, конечно, такие люди, как Кирилл Вышинский, — это, безусловно, ценное приобретение для СПЧ. Он человек совершенно международной известности. И, что касается защиты прав журналистов, он может очень усилить работу совета, — рассуждает Малькевич.

Собеседник Лайфа отметил, что в последнее время Совет по правам человека превратился в некую скорую помощь для митингующих: мол, если что-то произошло, "все бежим, срочно помогаем", а зачастую вся помощь "происходит в пределах Садового кольца". А между тем у СПЧ есть масса и других полномочий и задач, которые хотелось бы развивать и на федеральном уровне.

— Вообще-то, речь надо бы вести не только о помощи по всей стране, но и о работе на упреждение, о профилактике, о выработке каких-то рекомендаций, законодательных инициатив, об осаживании зарвавшихся чиновников каких-то на местах. Потому что сейчас получается, что пришёл сигнал, случилась беда, давайте срочно вмешиваться, — добавил он.

Малькевич уточнил, что ждёт от нового состава СПЧ системной, плановой работы.

Напомним, что секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев был сегодня назначен председателем СПЧ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ещё одним указом был освобождён от своей должности Михаил Федотов, который возглавлял СПЧ с 2010 года.

Впрочем, совет претерпел и другие изменения, существенно обновив свой состав. Помимо уже названного Кирилла Вышинского новыми членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества стали Валерий Фадеев, которого назначили главой СПЧ, Татьяна Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области), Александр Точёнов (президент Центра прикладных исследований и программ).