Авиадиспетчеров поздравили с праздником коллажем со сгоревшим Superjet-100

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Фото © Moscow News Agency photo via AP

Самолёт распознали пользователи Сети по бортовому номеру, который видно под крылом авиалайнера.

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) поздравил своих сотрудников коллажем, на котором был изображён ранее сгоревший в Шереметьево самолёт Sukhoi Superjet 100.

Интернет-пользователям удалось узнать этой лайнер благодаря бортовому номеру RA-89098, нанесённому на крыло. Картинка была размещена на официальном сайте ФПАД, однако вскоре удалена.

<p>Изображение с сайта ФПАД России</p>

Напомним, 5 мая российский лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" рейса Москва — Мурманск ударила молния. После этого самолёт был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку в Шереметьево. В результате жёсткого приземления он загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Большинство из них задохнулись.

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