Авиадиспетчеров поздравили с праздником коллажем со сгоревшим Superjet-100

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) поздравил своих сотрудников коллажем, на котором был изображён ранее сгоревший в Шереметьево самолёт Sukhoi Superjet 100.
Интернет-пользователям удалось узнать этой лайнер благодаря бортовому номеру RA-89098, нанесённому на крыло. Картинка была размещена на официальном сайте ФПАД, однако вскоре удалена.
Напомним, 5 мая российский лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" рейса Москва — Мурманск ударила молния. После этого самолёт был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку в Шереметьево. В результате жёсткого приземления он загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Большинство из них задохнулись.
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