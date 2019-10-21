В Казани мать привязала сына к велосипеду и чудом избежала ДТП

В Казани женщина привязала к своему велосипеду сына, который ехал на самокате следом за ней. В соцсетях появилось видео, как они чудом избежали ДТП.

В тот момент, когда мать с ребёнком переезжали дорогу, мальчик упал, но она не заметила этого и попыталась продолжить движение. Водитель, авторегистратор которого зафиксировал происшествие, успел вовремя остановиться и не допустить наезда.

Ранее в Казахстане отец спас жизнь своему четырёхлетнему сыну, но погиб сам. Мальчик попытался перебежать дорогу в неположенном месте, а отец успел его оттолкнуть и закрыть собой.