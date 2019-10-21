Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

А вскоре он сообщил, что "по пути в Саудовскую Аравию успел обсудить ситуацию в Сирии со своими партнёрами".

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию, пишет агентство Reuters.

Как уточняется, в ходе визита он должен встретиться с королём Саудовской Аравии и наследным принцем, а также с представителями войск США.

Издание отмечает, что визит состоялся на фоне напряжённых взаимоотношений страны с Ираном, а также с усилением России на Ближнем Востоке. Перед этим Эспер посетил Афганистан.

В своём твиттере министр обороны вскоре сообщил, что по пути в Саудовскую Аравию успел обсудить ситуацию в Сирии со своими партнёрами.

Ранее немецкие СМИ заявили, что в Сирии президент США Дональд Трамп уступил место "всемогущему Путину".

Напомним, 13 октября глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи своих военных из-за наступления Турции. При этом уход военных получился похож на бегство. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов американских военных.