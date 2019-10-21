Новый член СПЧ Татьяна Мерзлякова будет бороться с "системными сбоями"

Омбудсмен Свердловской области рассказала, чем займется на новом, еще одном правозащитном посту.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала задачи, стоящие перед обновленным СПЧ, в состав которого она вошла сегодня. Правозащитница призналась, что достаточно хорошо знает членов Совета из прошлого состава, и со многими дружна, поэтому судить об их работе ей трудно. Однако теперь у СПЧ появилась возможность плотнее работать с региональной повесткой. Этим Мерзлякова и планирует заняться в обновленном Совете.

— Свердловская область — очень непростая, на мой взгляд, и поэтому она должна быть представлена в Совете, — заявила правозащитница в беседе с Лайфом. — Региональные уполномоченные — это люди, которые каждый день имеет дело с правами человека и хорошо, что у нас появился еще прямой выход. Я со своими коллегами-уполномоченными дружу, работаю, у нас есть своя сеть и, конечно будем надеяться, что удастся доносить (до Москвы — ред.) какие-то системные сбои, которые есть.

Как уже сообщал Лайф, новыми членами СПЧ, помимо Мерзляковой, стали журналист, исполнительный директор агентства "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. В то же время из состава были исключены политолог Евгений Бобров, юрист Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и профессора ВШЭ Илья Шаблинский.

Главой обновленного СПЧ был назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.