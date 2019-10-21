В России со следующего года могут подорожать водка, бренди и коньяк

Если это произойдёт, сильнее всего повысится минимальная цена на последний — почти на 50 рублей.

Минимальная розничная цена на водку, коньяк и бренди может вырасти с 1 января 2020 года. Соответствующий проект был опубликован на федеральном портале правовых актов Минфина России.

— Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере на бренди и другую алкогольную продукцию, произведённую из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 рублей за 0,5 л готовой продукции, на коньяк — 433 рубля за 0,5 л готовой продукции, — говорится в документе.

Таким образом, если приказ вступит в силу, то со следующего года подорожает водка с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра и бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Ранее Лайф писал, что в России предложили установить минимальную цену на пиво.