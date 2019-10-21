Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за чрезмерную амбициозность

При монаршей особе 41-летняя Сининат выполняла функции медсестры и телохранительницы.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) разжаловал свою официальную фаворитку Сининат Вонгваджирапакди за чрезмерную амбициозность и желание стать вровень с королевой. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на официальное заявление дворца Рамы Х.

По словам короля, Сининат злоупотребляла своим положением и отдавала от его имени приказы.

— Она не была благодарна титулу, дарованному ей, и не вела себя соответственно своему статусу, — говорится в заявлении Рамы Х.

Решение короля подразумевает, что Сининат лишается всех своих наград, титулов и воинских званий. 41-летняя Вонгваджирапакди носила звание генерал-майора. При короле она выполняла функции медсестры и телохранительницы. Сининат стала первой, кому был присвоен титул официального королевского консорта почти за сто лет.

В мае король Таиланда женился в четвёртый раз. Его избранницей стала генерал Сутхида Вачиралонгкорн.