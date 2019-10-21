Два российских ракетоносца Ту-160 перелетят всю Африку

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Полёт будет выполнен в рамках развития военного сотрудничества с ЮАР. Ожидается, что он будет способствовать "повышению боевой выучки лётного состава" государств.

Два стратегических российских бомбардировщика Ту-160 совершат полёт в Южно-Африканскую Республику в составе авиагруппы ВКС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолётов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику, — отметили в сообщении Минобороны РФ.

Как уточняется, полёт будет выполнен в рамках развития военного сотрудничества между странами. Ожидается, что он будет способствовать "повышению боевой выучки лётного состава" государств.

Ранее лётчик-испытатель рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС России.

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