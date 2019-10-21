Организм американца оказался "пивоварней", производящей алкоголь

Вылечить мужчину удалось только после того, как ему назначили антигрибковую терапию.

Врачи диагностировали у жителя США синдром внутренней пивоварни, из-за которого в организме человека начинает самостоятельно вырабатываться алкоголь. Об этом сообщается в журнале BMJ Open Gastroenterology.

В 2011 году 46-летний мужчина травмировал руку. Медики назначили ему курс антибиотиков. Лечение прошло успешно, но после него мужчина начал жаловаться на провалы в памяти, подавленность, вспышки агрессии. В этот раз ему назначили антидепрессанты.

Через некоторое время полицейские остановили автомобиль мужчины. Обследование показало наличие алкоголя в его крови. После этого американец ещё несколько раз попадал в больницу, потому что еле стоял на ногах. Тем удивительнее, что во всех этих случаях он не употреблял ни капли спиртного.

Пролить свет на загадку смогли учёные из Ричмондского университета. В анализах мужчины они обнаружили дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Эти дрожжи вырабатывают углеводы и образуют этанол. Вылечиться от столь необычного заболевания мужчина смог с помощью противогрибковой терапии.

Ранее Лайф писал о подобном случае с жителем Китая. В его организме "внутренняя пивоварня" появилась из-за частого употребления газировки.