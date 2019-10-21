Мотоциклы "Урал" предложат сразу с вязанкой дров

Представлен мотоцикл Ural с палаткой и связкой дровhttps://t.co/kkcLnBdw3z pic.twitter.com/vN8idCt4kT— News (@Sssssssanta) October 21, 2019
Дистрибьютор российских мотоциклов Ural в США представил ограниченную серию мотоциклов Adventure, при покупке которой будут дарить вязанку дров и палатку, пишет портал Motor.
Как уточняется, всего планируется выставить на продажу 20 таких мотоциклов.
Серия Adventure отличается красно-белой расцветкой, усовершенствованной системой выхлопа и газонаполненными регулируемыми амортизаторами.
Стоимость мотоцикла в комплекте с дровами и палаткой составит примерно 1,15 миллиона рублей по текущему курсу.
Это далеко не первая оригинальная разработка компании. Ранее Ural Motorcycles, занимающаяся импортом российских мотоциклов "Урал", представила необычный прототип транспортного средства Ural Air с площадкой для посадки настоящего дрона.
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