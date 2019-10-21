В МВД Украины подтвердили гибель экс-министра при крушении вертолёта

Кутовой курировал отрасль аграрной политики и продовольствия с 2016 по 2018 год. До этого был депутатом Рады VII и VIII созывов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил гибель бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в результате авиакатастрофы. Об этом он сообщил информационному агентству УНН.

— Погиб в авиакатастрофе Тарас Кутовой, он был один. Пока не известны причины, нет информации о столкновении с неизвестными предметами, — сказал он.

В Главном управлении национальной полиции по Полтавской области уточнили, что летающий аппарат упал на приусадебном участке частного домохозяйства 21 октября около 16:00 в селе Тарасенково Оржицкого района. Там работает следственно-оперативная группа.

Ранее Лайф писал, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Полтавской области Украины разбился вертолёт "Робинсон-44", один человек погиб.