Китай впервые обогнал США по количеству богатейших людей

Несмотря на разногласия в торговых отношениях, обе страны значительно повысили уровень благосостояния в 2019 году.

Эксперты выяснили, что к середине 2019 года число жителей Китая, попавших в список самых богатых людей мира, составило 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов. Информация опубликована в ежегодном отчёте Global Wealth Report от Credit Suisse.

— Несмотря на торговые разногласия между Соединёнными Штатами и Китаем в течение последних 12 месяцев, обе страны добились значительных успехов в повышении благосостояния на 3,8 трлн долларов и 1,9 трлн долларов соответственно, — цитирует Reuters представителя Credit Suisse.

Но при этом отмечается, что по общему количеству миллионеров США по-прежнему лидирует — 18,6 миллиона человек, а в Китае — всего 4,4 миллиона.

Также в ходе исследований стало известно, что в России за полгода увеличилось количество долларовых миллиардеров. Сейчас в стране их — 110 человек.