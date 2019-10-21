Офтальмолог рассказал, как не потерять зрение из-за смартфона

Зрение может портиться из-за чтения с экрана смартфона с близкого расстояния, неправильного освещения или позы человека, заявила кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова.
Она отметила, что эксперты до сих пор затрудняются назвать точное время, которое можно проводить со смартфоном без вреда для зрения.
— До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза, — заявила Павлова в эфире "Радио 1".
Специалист добавила, что синий свет, исходящий от мобильного телефона, может вызвать макулодистрофию — заболевание, при котором повреждается сетчатка глаза.
Если по какой-то причине человек вынужден смотреть в экран смартфона в течение длительного времени, то стоит как можно чаще отрываться и смотреть вдаль. В случае появления проблем со зрением врач советует придерживаться режима зрительной нагрузки, не спать рядом с телефоном.
Рассуждая о сегодняшней ситуации в мире, офтальмолог отметила, что эпидемией века считается близорукость. Для профилактики заболевания врач посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.
Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор дал советы по профилактике близорукости у детей.
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