Офтальмолог рассказал, как не потерять зрение из-за смартфона

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Фото © Shutterstock

Если по какой-то причине нужно смотреть в экран в течение длительного времени, рекомендуется как можно чаще отрываться и смотреть вдаль.

Зрение может портиться из-за чтения с экрана смартфона с близкого расстояния, неправильного освещения или позы человека, заявила кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова.

Она отметила, что эксперты до сих пор затрудняются назвать точное время, которое можно проводить со смартфоном без вреда для зрения.

До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза, — заявила Павлова в эфире "Радио 1".

Специалист добавила, что синий свет, исходящий от мобильного телефона, может вызвать макулодистрофию — заболевание, при котором повреждается сетчатка глаза.

Если по какой-то причине человек вынужден смотреть в экран смартфона в течение длительного времени, то стоит как можно чаще отрываться и смотреть вдаль. В случае появления проблем со зрением врач советует придерживаться режима зрительной нагрузки, не спать рядом с телефоном.

Рассуждая о сегодняшней ситуации в мире, офтальмолог отметила, что эпидемией века считается близорукость. Для профилактики заболевания врач посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор дал советы по профилактике близорукости у детей.

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