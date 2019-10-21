Путин обсудил с Голодец государственную поддержку кинематографа

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл встречу с вице-премьером Ольгой Голодец. Они обсудили в том числе государственную поддержку кинематографа.

— В области киноискусства целый комплекс вопросов, я думаю, что министр (культуры Владимир Мединский. — Прим. ред.) Вам докладывал. Это порядок поддержки дебютных лент выпускников киновузов, и, кстати говоря, как кинематографисты утверждают, не только дебютные ленты, но и большие ленты тоже поддерживаются исключительно по коммерческому принципу, — приводятся слова Путина в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также президент упомянул вопрос о возможности слияния студии им. Горького и "Союзмультфильма".

Ольга Голодец кроме этого курирует сферу культуры и спорта. Президент поднял такую тему, как безбарьерная среда на спортивных сооружениях.

Ранее Владимир Путин высказался о борьбе с пиратством в Интернете.