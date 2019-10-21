В Зеленограде при проведении строительных работ нашли захоронения времён ВОВ

В Зеленограде во время строительных работ обнаружили захоронения, предположительно, участников Великой Отечественной войны.

— Сегодня на строительной площадке Алабушева на территории Зеленограда при проведении строительных работ рабочими были обнаружены захоронения более семи человек. Останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, — сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

Сейчас по факту находки проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее на Кубани около торгового центра обнаружили 20 человеческих черепов. Предположительно, останки могут быть частью неизвестного братского захоронения времён ВОВ.