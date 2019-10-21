Украинский актёр предложил отгородиться от Донбасса стеной: Они выбрали Россию

По его мнению, вместо того чтобы украинцам "навязывать деоккупацию", надо "строить вал".

Украинский актёр и телеведущий Антон Мухарский предложил "не трогать людей, которые не хотят на Украину" и выстроить стену вдоль границ Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в эфире телеканала OBOZ TV.

— Мой рецепт — они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира", — заявил он.

При этом артист призвал "не трогать" местных жителей ДНР и ЛНР, которые "не хотят на Украину", а хотят в Россию.

— Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня — Бандера. Мы никогда не поймём друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сдачи национальных интересов и капитуляции страны не произойдёт.