Песков заявил, что смена главы СПЧ связана с ротацией его состава

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена главы Совета по правам человека связана с ротацией его состава. Об этом сообщает ТАСС.

20 октября новым председателем совета назначен общественный деятель и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Прежний глава СПЧ Михаил Федотов заявил о своём уходе 18 октября. Ему исполнилось 70 лет, вероятно, что свой пост советник президента и глава совета планирует покинуть из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе.

Ранее Совет по правам человека претерпел кадровые изменения.