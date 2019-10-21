В деле о прорыве дамб в Красноярском крае потерпевшими признано 29 человек

В рамках расследования следователями допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего.

Следственный комитет продолжает расследование дела о прорыве дамб в золотодобывающей артели в Красноярском крае. Потерпевшими признаны 29 человек. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

— В настоящее время следователями в рамках расследования уголовного дела допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолёта, потерпевшими признаны 29 человек, — отметили в ведомстве.

Следователи произвели шесть выемок документов, по делу проводится 15 экспертиз. На данный момент 14 человек, погибших при разрушении дамб, опознаны родственниками.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали, ещё шесть числятся пропавшими. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура. Суд арестовал директора артели, а также горного мастера и начальника участка прииска.