Экс-нардеп Рады обвинил украинского премьера в домогательствах к помощнику

По заявлению бывшего депутата Рады, молодой ассистент политика отказался выходить на службу из-за домогательств.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опять оказался в центре скандала. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на своей странице в " Фейсбуке " обвинил его в сексуальных домогательствах к молодому помощнику.

Мосийчук рассказал, что сын его знакомого, которого влиятельный отец устроил на работу в аппарат главы правительства, через несколько дней наотрез отказался выходить на службу. Он объяснил это тем, что депутат приставал к нему, "добиваясь интимных отношений".

— Сразу скажу: мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Но действия премьер-министра по домогательствам к подчинённому подпадают под действие Уголовного кодекса Украины, — отметил экс-нардеп.

Он добавил, что сумел убедить родителей молодого человека дать показания. В своей записи никаких доказательств и имён политик не привёл.

Ранее Алексей Гончарук посетил концерт музыкантов-неонацистов.