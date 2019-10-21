Путин призвал Голодец наладить помощь в продвижении документального кино

По мнению главы государства, в фильмах подобного рода имеется ряд "привлекательных моментов".

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал наладить помощь в продвижении документальных фильмов отечественного производства.

— Сейчас говорю про документальное кино <его проблемы>. Если вы это не обсуждали, я вас прошу это сделать. Там есть ещё ряд моментов, связанных с продвижением этого контента. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение, — заявил российский лидер.

По его словам, в лентах подобного рода имеется множество привлекательных моментов, таких как внутренний туризм, искусство или экология.

— Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто, — добавил глава государства.

Ранее Путин обсудил с Ольгой Голодец государственную поддержку кинематографа.