Вучич заявил, что Сербия увеличит закупки газа в России

Президент отметил, что его страну устраивает российский газ, в частности по цене и процентному содержанию метана.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет увеличивать объёмы закупок газа в России и для этого совместно с "Газпромом" расширит подземное газохранилище "Банатский двор". Об этом он заявил в интервью агентству Sputnik.

Президент отметил, что в настоящее время на территории Сербии ведётся строительство газопровода, куда будет поступать газ из "Турецкого потока", от границы с Болгарией до Венгрии, протяжённостью 402 километра и пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Он и премьер-министр РФ надеются, что работы завершатся до 2020 года.

— Что бы мы и как ни делали с Россией, это им мешает. И виньяк (сербский коньяк), который мы продаём, и газ, который закупаем. На последней встрече на Западе, во время конференции Вышеградской группы (Венгрия, Польшая, Словакия, Чехия) в Праге, я им при журналистах сказал: "Чего вы от нас хотите? Чтобы мы покупали газ вдвое дороже, чтобы продемонстрировать кому-то лояльность против России? — рассказал Вучич.

Он отметил, что не намерен платить за газ больше, чем он реально стоит, отбирая при этом деньги в социальной сфере. Президент также выразил недовольство западными ограничениями, например на процентное содержание в газе метана, и подчеркнул, что Сербии подходит российский газ.

Вучич сообщил о том, что в настоящее время существует план расширения подземного газохранилища "Банатский двор", стране не хватает существующих 450 миллионов кубометров, есть проект увеличения на 750 млн кубометров, но в перспективе на будущее — до трёх-четырёх миллиардов кубических метров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдёт до конца года.