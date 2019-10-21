Трамп пригрозил Ирану ударом, который "никогда ещё не наносили"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану. На сей раз американский лидер заявил, что при определённых обстоятельствах Исламскую Республику Иран может ждать небывалый по силе удар.

— Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран сделает что-то, по нему будет нанесён удар, который по ним ещё никогда не наносили, — заявил глава Белого дома журналистам.

Добавим, ранее американский лидер угрожал Ирану уничтожением в июне текущего года после очередного всплеска напряжённости в отношениях двух стран.