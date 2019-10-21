Голодец: Слияние "Союзмультфильма" и Киностудии им. Горького не обсуждалось

Вопрос об объединении "Союзмультфильма" и Киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького пока не обсуждался. Об этом заявила в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Ольга Голодец. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Администрации Президента РФ.

— [Мы] не обсуждали, там был такой вопрос — слияние "Союзмультфильма" и студии Горького. Мы этот вопрос у себя не обсуждали ни разу, — сказала Голодец.

Она также отметила, что "Союзмультфильм" к настоящему времени не просто погасил все прошлые долги, а продолжает развиваться и сотрудничать с различными компаниями. Пример тому — договор "Союзмультфильма" и компании "Данон", совместно с которой снимается продолжение сериала "Простоквашино".

— Это компания, которая сегодня показывает пример, как можно привлекать инвестиции в анимационное кино, как с помощью анимации можно хорошо зарабатывать, — заключила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе встречи с Ольгой Голодец обсудил с ней государственную поддержку кинематографа и, в частности, задал вопрос про слияние мультипликационной студии и Киностудии им. Горького.