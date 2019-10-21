При ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области пострадало восемь человек

В результате ЧП на заводе "Оркснефтеоргсинтез" в Оренбургской области пострадало восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на больницу № 1 города Орска.

— В больницу на скорой помощи доставили из нефтяного завода восемь человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавшие отравились газом. Однако их точные диагнозы и информация об их состоянии будут предоставлены утром 22 октября. Местные СМИ сообщают, что пострадавшие отравились во время установки гидроочистки дизельного топлива завода.