Родителей орловской девочки-маугли обокрали при покупке дома

Мать намеревалась приобрести дом у некой "случайной женщины", она с детьми приехала в Дмитровский район, заночевала там, а наутро ребёнка-инвалида забрали сотрудники полиции и опеки.

Семью девочки, попавшей в больницу в Орле в состоянии истощения, обокрали при попытке купить дом, об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Орловской области.

— Женщина имела намерение приобрести для проживания своей семьи другое жильё, расположенное в сельской местности с более развитой инфраструктурой. С этой целью она с тремя детьми прибыла в Дмитровский район к своим знакомым, где в отношении неё было совершено преступление — кража крупной суммы денежных средств. Уголовное дело по данному факту находится в производстве органов полиции, — отмечается в сообщении.

Детский омбудсмен по Орловской области Владимир Поляков рассказал РИА "Новости" о том, что семья жила в плохих условиях, в доме не было газа, было принято решение переехать в район с более развитой инфраструктурой. Мать с детьми приехала в дом в Дмитровском районе, который ей предложила некая "случайная женщина", но выяснилось, что это хибара без удобств. Семья решила переночевать там, после чего глава семейства и хозяйка распили спиртное, а наутро туда явилась полиция и служба соцзащиты, девочку-инвалида забрали в больницу.

Напомним, истощённую девочку-маугли нашли в Орле 19 сентября. Она воспитывалась в многодетной семье, у неё семь братьев и сестёр. Разговаривать ребёнок до сих пор не умеет, общается звуками: гавкает, воет и мычит. 20 октября уполномоченный по правам ребёнка по области опроверг заявления о содержании девочки в клетке и сексуальном рабстве.