В Чехии началась кампания по сокращению употребления алкоголя

Правительство Чехии начало кампанию по сокращению потребления спиртных напитков жителями страны. На неё из бюджета выделили два миллиона крон (около 87 тысяч долларов). Об этом сообщил журналистам глава Минздрава республики Адам Войтех.

— Мы не собираемся никого принуждать к абстиненции, в ходе кампании мы хотим обратить внимание людей на риски, связанные со злоупотреблением алкоголем, — отметил Войтех.

Он также сообщил, что основными площадками программы станут телевидение, кинотеатры (там покажут специальные видеоролики), статьи в СМИ и наружная реклама.

Февраль в Чехии предложили сделать сухим месяцем — Минздрав предложит жителям страны на 29 дней отказаться от употребления спиртного. В парламенте в скором времени рассмотрят законопроекты о регулировании рекламы алкоголя и повышении налогов на крепкий алкоголь. Отмечается, что кроме Минздрава в программе примут участие государственное телевидение и медицинские страховые компании.

Как отметил глава Минздрава, ежедневно алкоголь в стране употребляет порядка 600 взрослых. При этом каждый шестой — гораздо больше нормы. Кроме того, каждый пятый девятиклассник в Чехии употребляет спиртное. В результате расходы правительства, связанные с последствиями такого высокого уровня алкоголизма, составляют 60 миллиардов крон (около 2,6 миллиарда долларов) ежегодно.

По данным ВОЗ, Чехия занимает второе место в мире по употреблению спиртных напитков.

Ранее Лайф рассказывал, что Чехия вошла в топ стран Европы, где можно купить самый дешёвый алкоголь.