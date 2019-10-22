Путин: Координация власти на всех уровнях должна быть в рамках конституции

Российский лидер отметил, что порой решения на муниципальном уровне не подтверждены ресурсами и это вызывает сбой.

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец отметил, что координация государственной и муниципальной власти должна быть эффективной и подтверждённой ресурсами, при этом оставаясь в рамках конституции.

Говоря об этом, Путин сообщил, что решения, принимаемые в муниципалитетах, зачастую не подтверждены ресурсами, поэтому возникает сбой между государственными и региональными уровнями управления. При этом он подчеркнул, что разделение закреплено в конституции, поэтому это "очень непростой вопрос".

— И всё-таки здесь нужно как-то скоординировать деятельность всех уровней власти: муниципальную и государственную. Нужно, чтобы всё-таки хоть в чём-то была какая-то вертикаль, чтобы всё это эффективно функционировало и в то же время не противоречило конституции, — заявил президент.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что это очень важный вопрос во всех сферах деятельности, и привела в пример подготовку к 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. Она рассказала о том, что зачастую возникают вопросы и недопонимание, какая сфера относится непосредственно к городу, а какая — к Суздальскому району. Голодец сказала, что необходимо провести ревизию полномочий всех субъектов власти и разработать целую программу для того, чтобы убрать те барьеры, которые существуют на сегодняшний день.