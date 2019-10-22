Трамп вновь назвал Клинтон больным человеком

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего вице-премьера и кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и её соратников больными людьми. Такое мнение он высказал на заседании своего кабинета в Белом доме.

— Эти люди больны. С ними что-то не так, — заявил Трамп.

Он также обратил внимание журналистов, присутствующих на встрече, что Клинтон называет российскими агентами всех, кто ей противостоит.

Трамп прокомментировал и высказывания Хиллари Клинтон в адрес члена палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард и бывшего кандидата в президенты от "зелёных" Джилл Стайн, которых Клинтон в том числе обвинила в сотрудничестве с Россией.

— Я не знаком с Тулси, но она не является российским агентом. Я не знаком с Джилл Стайн. Знаю, что она отстаивает окружающую среду. Не думаю, что ей нравятся россияне. А если они ей и нравятся, то она не является их "активом", — подчеркнул американский лидер.

Он также заметил, что Тулси Габбард таким образом станет только популярнее.

Ранее Трамп написал в своём твиттере, что Хиллари Клинтон сошла с ума.