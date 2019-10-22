В Свердловской области на заводе произошёл разлив жидкой меди

В городе Верхняя Пышма Свердловской области 50 человек эвакуированы из-за разлива жидкой меди на предприятии "Уралэлектромедь", сообщает ГУ МЧС России по региону. Сообщение об инциденте поступило в 23:30 (21:30 мск).

— На площади 10 кв. м произошёл розлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха было эвакуировано 50 человек. Пострадавших нет. Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путём засыпания черновой меди, — отмечается в сообщении.

Предположительно, в оборудовании одной из печей произошёл технологический сбой.

На месте происшествия работало 42 человека, было задействовано 14 единиц пожарно-спасательной техники. Спустя час после начала работ, в 00:25 (22:25 мск), был дан общий отбой, цех работает в обычном режиме.