Экс-премьер Латвии заявил, что страна находится в "пятой точке"

Он отметил, что страна остаётся очень бедной, сокращается население и не растёт экономика и виной тому нынешняя власть.

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс раскритиковал в эфире передачи "Клуб национальных интересов" канала Riga24 политику властей страны. По его словам, Латвия продолжает оставаться бедной страной, пишет издание rus.db.lv.

Политик отметил, что людей с каждым годом становится меньше, экономика не растёт, страна движется по инерции, а руководящие круги ничего с этим не делают.

Он подчеркнул, что благодаря недальновидной политике в отношении нерезидентов многие богатые люди вывели капиталы за границу, что способствовало усугублению финансовой ситуации. Экс-премьер напомнил, что необходимо не делить бюджетные средства, а думать о том, как сделать жизнь людей лучше.

— 20 лет назад я оставил будущим политикам страну. Тогда в Латвии жили 2,4 млн человек, был бездефицитный бюджет, а внешний долг в 21 раз меньше, чем сейчас. Тогда у нас не было очередей на обследования в поликлиниках, мы всех могли вылечить за бюджетные деньги. Если бы знал, в какую задницу попадёт страна после меня, я бы из политики не ушёл, — сказал Криштопанс.