В Ираке два сотрудника служб безопасности погибли при атаке боевиков ИГИЛ

В результате атаки боевиков ИГИЛ* на контрольно-пропускные пункты в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака погибли двое сотрудников служб безопасности, ещё три человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Алас. Боевики взорвали автомобиль, который принадлежал погибшим.

Кроме того, три человека пострадали в ходе эвакуации погибших после того, как боевики открыли огонь по военнослужащим.

* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.